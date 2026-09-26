محمد بن راشد بن محمد: فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني تعكس روح العطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات

أكد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن "فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني، وما رأيناه فيها من تلاحم مجتمعي وإقبال واسع للمشاركة في هذا العمل الإنساني الكبير"، يعكس روح العطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات. وأضاف أن "هذه الروح التي ترسخها قيادتنا الرشيدة كرسالة حضارية تؤكد دائماً أن الإمارات كانت وستبقى عوناً وسنداً لكل محتاج في أوقات الشدة".