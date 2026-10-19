«الإمارات اليوم» تهنئ الشقيقة «الخليج» بمرور 56 عاماً على تأسيسها

تهنئ جريدة «الإمارات اليوم» شقيقتها «الخليج» بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقتها، مستذكرةً مسيرة صحيفة شكّلت إحدى العلامات البارزة في تاريخ الصحافة الإماراتية، ورافقت على امتداد عقود مسيرة الدولة وتحولاتها الكبرى.

وعلى مدى 56 عاماً، واصلت «الخليج» حضورها في المشهد الصحافي، مواكبةً المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ومؤكدةً مكانة الصحافة المكتوبة ودورها في نقل الأحداث، ومناقشة القضايا العامة، والإسهام في تشكيل الوعي المجتمعي.

وفي هذه المناسبة، تتقدم «الإمارات اليوم» إلى أسرة «الخليج» بأطيب التهاني والتبريكات، متمنيةً لها مزيداً من النجاح والتطور، ومواصلة مسيرتها في خدمة الوطن والمجتمع، وتعزيز حضور الصحافة الإماراتية ورسالتها المهنية.