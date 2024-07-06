رئيس الدولة يهنئ مسعود بزشكيان بفوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الدكتور مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": أهنئ الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الدكتور مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها، وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا.