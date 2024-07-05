محمد بن راشد يهنئ كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة البريطانية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، متمنياً له بالتوفيق في مهامه وفي تعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية مع دولة الإمارات.

وقال سموه عبر منصة "إكس": أتوجه بالتهنئة إلى كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا. مع تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه وفي تعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية مع دولة الإمارات، وأن يسهم في تعزيز دور المملكة المتحدة في صنع الاستقرار والازدهار والسلام في العالم.