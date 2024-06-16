تفعيل خدمة قطر المركبات المخالفة في مدينة العين

أعلنت دائرة البلديات والنقل ممثلة في «أبوظبي للتنقل»، أمس، بدء تفعيل خدمة قطر المركبات المخالفة لنظام «مواقف» في مدينة العين، ابتداء من 19 يونيو الجاري. ويأتي هذا الإجراء كجزء من تطبيق قانون تنظيم «مواقف» الهادف إلى تنظيم استخدام المواقف العامة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق المدينة.

وأكد «أبوظبي للتنقل» أن عملية قطر المركبات ستكون وفقاً لنوعية المخالفة. ففي حال وجود المركبات دون لوحات مرورية في منطقة المواقف سيتم قطر المركبة المخالفة بشكل فوري إلى ساحة حجز المركبات في صناعية مدينة العين، وفي حالات أخرى حسب بند المخالفة، سيتم قطر المركبات الخاصة المعروضة للبيع، أو المستخدمة لأغراض تجارية أو دعائية أو ترويجية، وكذلك في حالة حجز الموقف دون تصريح أو بتصريح منتهي الصلاحية، إذ يدعو «أبوظبي للتنقل» الجمهور في مدينة العين إلى الالتزام بنظام «مواقف» لتجنّب قطر المركبات وتفادي المخالفات. ونوّه «أبوظبي للتنقل» بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، والتوقف بشكل صحيح ونظامي في الأماكن المخصصة للوقوف، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وأمن وسلامة المجتمع.