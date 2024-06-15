خطة متكاملة لـ «إسعاف دبي» لتغطية عيد الأضحى المبارك

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزية طواقمها الإسعافية لتغطية أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة تغطي جميع المناطق السكنية ومختلف المناطق السياحية في الإمارة متضمنة الفعاليات والأنشطة المختلفة والأماكن العامة والشواطئ والمطارات، بما يضمن الوصول السريع والتعامل مع البلاغات الطارئة باحترافية وفي وقت قياسي.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار تخصيص 611 كادراً إسعافياً مؤهلاً، و20 مشرفاً للتعامل مع الحالات الطارئة، موزعين على 135 نقطة إسعافية، تشمل سيارات الإسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والزوارق البحرية والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي.

كما أكد استعداد وحدات الإسعاف التخصصية المختلفة لتلبية أي حادث طارئ، إضافة إلى مركبات التزويد الميداني والدعم والمساندة الموجودة طوال اليوم، لتلبية أي بلاغات طارئة ضمن خطة محكمة على مدار الساعة طوال أيام العيد.

وأوضح جلفار أن مركبات الإسعاف والمسعفين سيكونون بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والمناطق السياحية والشواطئ والحدائق العامة ومناطق سكن العمال. كما سيتم تأمين صالات مطار دبي الدولي من خلال توفير 16 وحدة إسعافية في مباني المطار نظرا لما تشهده فترة الأعياد من ازدياد في حركة المسافرين، مؤكدا أن طواقم المطارات مستعدة أيضا لاستقبال وفود الحجاج بعد عودتهم من أداء مناسك الحج.

وطالب الجمهور بتحمّل المسؤولية والإسهام في إنقاذ الأرواح من خلال إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، نظراً لأهمية الوقت في وصول المريض أو المصاب إلى المستشفى.