محمد بن راشد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بإعادة انتخابه

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بإعادة انتخابه.

وقال سموه عبر منصة "إكس": تهانينا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إعادة انتخابه لولاية ثالثة، نحن واثقون أن الهند تحت قيادته ستواصل تقدمها الاقتصادي وتبني على إنجازاته البارزة في العقد الماضي.. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع مجالات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار.