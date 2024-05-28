بن مبارك: اليمن متمسك بعروبته وعودته إلى دوره الاستراتيجي

أكد رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك حرص اليمن على التمسك بعروبته وعودته إلى دوره الاستراتيجي والحيوي.

وأضاف بن مبارك خلال اليوم الثاني من "قمة الإعلام العربي": هناك تحديات كبيرة أمامنا، والتعاطي مع المشكلات في اليمن أصبح من منظور إنساني فقط، مشيراً إلى أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد والشعب اليمني بحاجة إلى الاستقرار".

وقال اليوم الثلاثاء، خلال جلسة "مستقبل اليمن" ضمن فعاليات "منتدى الإعلام العربي" إن "تمكين الحكومة اليمنية هو الذي يضمن دفاعها عن مصالح شعبها"، لافتاً إلى أن "للمرأة في اليمن دور محوري وأساسي في المجتمع منذ عهد الملكة بلقيس".

وقال بن مبارك إن "الإعلام يصنع المحتوى ويخلق الحوارات وهو الأداة التي توضح القضايا العادلة".