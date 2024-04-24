اعلنت شرطة دبي عن إعفاء المخالفات المرورية المسجلة في دبي يوم 16 أبريل الجاري.

وأعلن الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإعفاء من جميع المخالفات المرورية المسجلة على مدار يوم الثلاثاء، 16 إبريل الجاري، من منطلق مسؤولية شرطة دبي تجاه المجتمع، والحفاظ على سلامة أفراده في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة.