غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1445 في الدولة اليوم الأثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، ليكون الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك قد اجتمعت اليوم الاثنين 29 رمضان 1445 هجرية الموافق 8 أبريل 2024 بعد صلاة المغرب، في دائرة القضاء بأبوظبي، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، فقد ثبت لديها تعذر رؤية هلال شوال لهذا العام، وعليه فإن غداً الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 م هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء أول أيام شهر شوال لسنة 1445 هجرية.

"الفلك الدولي": السعودية والكويت وقطر والبحرين: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك والأربعاء عيد الفطر