"الفلك الدولي": السعودية والكويت وقطر والبحرين: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك والأربعاء عيد الفطر

نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تغريدية قال من خلالها، السعودية والكويت وقطر والبحرين: الثلاثاء 09 إبريل المتمم لشهر رمضان المبارك، والأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد.

وفي تغريدة سابقة أكد مركز الفلك الدولي الأربعاء عيد الفطر المبارك، قائلاً عيد الفطر يوم الأربعاء 10 إبريل ، باعتماد رؤية الهلال.

غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات