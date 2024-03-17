%20 انخفاض أسعار الأسماك وإقبال محدود خلال رمضان

شهدت أسعار الأسماك الطازجة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وصل إلى نحو 20% في بعض الأنواع، وأرجع الباعة هذا الانخفاض الملحوظ في الأسعار إلى زيادة كميات الأسماك المعروضة، وانخفاض إقبال المستهلكين على تناول الأسماك في الإفطار، وتفضيلهم بعض اللحوم الحمراء والبيضاء كوجبة رئيسة خلال رمضان.

وتفصيلاً، أكد تجار أسماك في سوق الميناء بأبوظبي، وسوق المشرف مول في أبوظبي، تسجيل أسعار الأسماك انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسب راوحت بين خمسة و20% على عدد من أنواع الأسماك، مقارنة بالأسعار قبل بداية شهر رمضان، حيث انخفض سعر الشعري من 18 إلى 12 درهماً، والباس من 40 إلى 35 درهماً، والروبيان الطازج راوح بين 30 و60 درهماً حسب الحجم والنوع، بعد أن كان الحجم الكبير يتجاوز 80 درهماً، وسمك الهامور انخفض من 55 درهماً إلى 45 درهماً، والسلمون تراجع من 65 درهماً ليصل سعر الكيلوغرام إلى 52 درهماً، فيما وصل سعر الكيلوغرام في سمك دينيس محلي إلى 38 درهماً، وقاروص 44 درهماً، والكنعد 35 درهماً، وسلطان إبراهيم 22 درهماً، وسمك بوري 20 درهماً، والصافي 10 دراهم، وسبريم 33 درهماً.

وأشاروا، إلى أن انخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان يعد ظاهرة تتكرر سنوياً، حيث إن الكميات المتوافرة تكون أكبر من الطلب، بسبب لجوء معظم المستهلكين إلى تناول الأكلات التي تعتمد على اللحوم الحمراء والبيضاء كالهريس والثريد، لافتين إلى أن أغلب البيع يقتصر على أنواع محددة من الأسماك يقوم المواطنون بشرائها مثل الكنعد والهامور لاستخدامها في وجبة المجبوس.

وقال بائع سمك بسوق الميناء، عادل نوري: إن «تراجع أسعار الأسماك عمّا كانت عليه قبل شهر رمضان بسبب انخفاض الإقبال على الشراء»، مشيراً إلى أنه من المتوقع عودة ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من الشهر، بسبب رغبة المستهلكين في التغيير، لتصل الأسعار إلى ذروتها قبل عيد الفطر مباشرة.

وأيده في الرأي بائع أسماك، أيمن المصري، وأرجع ذلك إلى إقبال الأشخاص خلال شهر رمضان على اللحوم والدجاج، لافتاً إلى أن الأسعار تعاود الارتفاع مع اقتراب نهاية رمضان، حيث يبدأ الإقبال الكبير على شراء الأسماك من الأشخاص أو المطاعم. وأكد بائعون أن الأسعار كانت مرتفعة قبل شهر رمضان، وانخفضت حالياً وهذا الأمر يتكرر خلال شهر رمضان من كل عام، نظراً لانخفاض نسبة الإقبال من جانب المستهلكين على تناول الأسماك.