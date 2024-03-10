محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل .. ونسأل الله فيه الرضا والرضوان .. والفوز بالجنان.. رمضان فرصة .. كل عام. فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا.. وتجديد روابط أسرنا .. وترسيخ قيم الخير والعطاء فينا..

وأضاف سموه: رمضان ليس فقط شهر صلاة وصيام .. بل أيضاً شهر محبة وسلام وتوحد بين المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.