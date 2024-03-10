رئيس الدولة: أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء، شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يكون شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع.