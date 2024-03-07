حمدان بن محمد: توجيهات محمد بن راشد واضحة بتسخير كافة الموارد في سبيل راحة وسعادة أسرنا المواطنة

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الخميس، مشروع إسكان المواطنين في منطقة الخوانيج الثانية والذي يضم 1050 فيلا وسيتم إنجاز هذا المشروع في ديسمبر 2024.

وقال سموه عبر منصة "إكس": في إطار المتابعات الميدانية لملف إسكان المواطنين في دبي، تفقدت اليوم مشروع إسكان المواطنين منطقة الخوانيج الثانية والذي يضم 1050 فيلا وسيتم إنجاز هذا المشروع في ديسمبر 2024 ... ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة بتسخير كافة الموارد في سبيل راحة وسعادة أسرنا المواطنة وتعزيز جودة حياتهم من خلال مشاريع إسكانية متكاملة ومستدامة تتضمن أرقى الخدمات.