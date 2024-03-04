حكومة أبوظبي تعتمد ساعات الدوام الرسمية خلال "رمضان"

أعلنت حكومة أبوظبي اعتماد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الجهات الحكومية خلال شهر رمضان 1445هـ، موضحة أن الدوام سيبدأ يومياً من 09 صباحاً إلى 02:30 ظهراً، وذلك خلال الأيام من الإثنين إلى الخميس).

وذكرت الحكومة أن ساعات دوام يوم الجمعة خلال الشهر الفضيل ستكون من 09 صباحاً حتى 12 ظهراً، مشيرة إلى أن نظام العمل عن بعد يطبق خلال دوام أيام الجمعة بنسبة لا تجاوز 70% من إجمالي عدد الموظفين الذين لا تتطلب وظائفهم التواجد في مقر العمل.

تخفيض عمل الموظفين في القطاع الخاص خلال رمضان ساعتين يومياً

ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية