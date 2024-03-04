"الموارد البشرية والتوطين" تعلن خفض ساعات عمل موظفي القطاع الخاص خلال رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن خفض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

وأوضحت الوزارة أنه يجوز لشركات القطاع الخاص وبما بتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد، وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان.