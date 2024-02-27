ملكية فكرية لشرطة الفجيرة في «سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي»

كشف القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، عن حصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على ملكية فكرية من وزارة الاقتصاد لسياسة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يبرز ريادتها في مجال استخدام التكنولوجيا الذكية، التي تنسجم مع توجيهات الدولة وتعزز العمل الأمني والسلامة العامة، إضافة إلى استشراف آفاق المستقبل باستخدام تكنولوجيا متقدمة، تسهم في تحسين جودة حياة المجتمع.

وأكد أن الحصول على الملكية الفكرية يعد معياراً جديداً للتميّز في استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وفاعلة في مجال الأمن، وتتمثل أهمية هذه السياسة في السعي إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجية مبتكرة، تعزز الأمن والسلامة العامة، وتعمل على تحقيق رؤية المستقبل المستدامة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الالتزام الدائم بالتطوير والتحسين المستمر للخدمات الأمنية المقدمة للمجتمع.