في وقت تنتقل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنتاج المحتوى وتحليل المعلومات إلى التخطيط والتنفيذ والتفاعل مع الأنظمة، أطلقت جامعة دبي ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، بالتعاون مع خمس جامعات عربية، أول دليل عربي متخصص لحوكمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، بعنوان «القواعد المهنية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي الوكيل» (ACPAI).

ويضع الدليل إطاراً استرشادياً لتصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي وتشغيلهم واستخدامهم، ويحدد ضوابط الرقابة البشرية والمساءلة والشفافية وحماية البيانات وإدارة المخاطر. ويُعلن عنه على هامش النسخة السادسة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي (AIJWF 2026)، الذي تستضيفه جامعة دبي يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

وتشارك في إعداد الدليل جامعات دبي وخورفكان وليوا في الإمارات، وجامعة بدر بالقاهرة وجامعة الأزهر في مصر، إلى جانب المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات (AIU) بجامعة دبي، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء.

ضرورة تواكب التحولات

وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، لـ”الإمارات اليوم“ إن حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة تواكب التحول من أنظمة تقدم المعلومات إلى أنظمة تخطط للمهام وتنفذها وتتخذ إجراءات بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.

وأكد أن الابتكار في هذا المجال يحتاج إلى قواعد واضحة تحدد صلاحيات هذه الأنظمة، وتضمن بقاء الإنسان مشرفاً على القرارات ذات الأثر المباشر في الأفراد والمؤسسات.

وقال إن الدليل يقدّم مرجعية مهنية وأخلاقية تساعد على توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، من خلال تحديد المسؤوليات، ومتابعة أداء الأنظمة، وحماية البيانات، وإتاحة التدخل البشري عند الحاجة.

وأضاف أن مشاركة الجامعات والخبراء العرب في إعداد الدليل تعزز بناء معرفة عربية مشتركة، وتدعم استخداماً موثوقاً لهذه التقنيات في القطاعات المختلفة.

اعتماد وكلاء اذكياء

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة AIJRF وصاحب فكرة الدليل، الدكتور محمد عبد الظاهر، لـ" الإمارات اليوم" إن تسارع اعتماد الوكلاء الأذكياء في المؤسسات الحكومية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية يستدعي قواعد واضحة تضبط صلاحياتهم وتحدد المسؤولية عن قراراتهم ونتائجها.

وأضاف: «نحن أمام مرحلة مختلفة تماماً من تطور الذكاء الاصطناعي. فبعد سنوات من التعامل مع أدوات تنتج النصوص والصور وتحلل البيانات، أصبحنا أمام وكلاء قادرين على التخطيط والتنفيذ والتفاعل مع الأنظمة باستقلالية أكبر. ولم يعد السؤال: ماذا يستطيع هؤلاء الوكلاء أن يفعلوا؟ بل: من يراقب قراراتهم، ومن يتحمل مسؤولية نتائجها حين تمس الأفراد والمؤسسات والمجتمعات؟».

وشدد على أن المنطقة العربية بحاجة إلى الانتقال من المبادئ الأخلاقية العامة إلى قواعد تشغيلية تحدد صلاحيات الوكلاء وحدود استقلاليتهم، وتضمن مراقبة أدائهم وتقييم مخرجاتهم والتدخل البشري عند الحاجة. وقال: «لا نريد أن يتحول السباق نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى اعتماد عشوائي أو مفرط على أنظمة قد تنفذ قرارات خاطئة من دون رقابة كافية. نريد أن تتقدم التكنولوجيا ضمن قواعد تحمي الإنسان والمؤسسات والمجتمع».

وأشار عبد الظاهر إلى توقعات دولية بأن تعتمد 15% على الأقل من قرارات العمل اليومية على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل بحلول عام 2028.

وأكد أن الدليل لا يستهدف إبطاء الابتكار، بل تعزيز الثقة بالتقنيات وتحقيق التوازن بين كفاءة الأنظمة واستقلاليتها، وبين القيادة البشرية والمساءلة المهنية والأخلاقية.

وأوضح أن حماية البيانات والخصوصية تبدأ من سيادة الدول وأمن معلوماتها، وتمتد إلى المؤسسات والمجتمعات، وصولاً إلى صون الحقوق الرقمية للأفراد.

ثلاثة فصول ترسم حدود المسؤولية

يتكون الدليل الذي اطلعت عليه " الإمارات اليوم" من ثلاثة فصول. يستعرض الأول النمو العالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل وتأثيرها في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والحكومية، عبر رؤى ومساهمات قيادات أكاديمية وحكومية ومهنية عربية.

ويحدد الفصل الثاني المبادئ والقواعد العامة، وفي مقدمتها الحوكمة والرقابة البشرية والمساءلة عن قرارات الوكلاء، وحماية الخصوصية وأمن المعلومات والأنظمة، وتعزيز الشفافية والموثوقية وجودة الأداء. كما يتناول الامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر والتدقيق الأخلاقي المستمر.

أما الفصل الثالث، فيوزع المسؤوليات المهنية والأخلاقية على أربع فئات: الشركات المصنّعة والمطوّرة، والمؤسسات التي تتبنى الوكلاء وتستخدمهم، والجهات التشريعية والتنظيمية والرقابية، والمستخدمون الأفراد وحقوقهم الرقمية. ويعالج بذلك سؤالاً محورياً: من يتحمل المسؤولية إذا نفذ الوكيل إجراءً خاطئاً، أو اتخذ قراراً ألحق ضرراً أو انتهك الخصوصية؟

ويقدم الدليل توجيهات للمؤسسات والمطورين لتحديد الصلاحيات الممنوحة للوكلاء، والفصل بين المهام القابلة للتنفيذ الآلي والقرارات التي تتطلب إشرافاً أو موافقة بشرية. كما يوضح آليات توثيق عمليات الوكلاء ومراقبة أدائهم، ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء، وتصحيح المخرجات والحد من المخاطر، بما يشمل تقييد صلاحيات النظام أو إيقافه عند الضرورة.

ويؤكد الدليل حق المستخدم في معرفة متى تُستخدم الوكلاء الأذكياء، وفي طلب مراجعة بشرية عندما تؤثر الإجراءات الآلية في حقوقه أو مصالحه. كما يستهدف مساعدة المؤسسات الحكومية والجامعات والشركات ومطوري التكنولوجيا والعاملين في الإعلام والتعليم والصحة والخدمات المالية والأعمال على وضع سياسات تتناسب مع طبيعة استخدام هذه الأنظمة ومستوى مخاطرها.

ويمثل إصدار الدليل امتداداً لمبادرات مؤسسة AIJRF في تطوير الأطر المهنية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، لكنه ينقل بؤرة الحوكمة إلى مجال أشد تأثيراً: ضبط سلوك الوكلاء وصلاحياتهم وقراراتهم والإجراءات التي ينفذونها داخل المؤسسات.

وتأتي المبادرة بالتوازي مع محور المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته السادسة، الذي يناقش تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل وتأثيرها في الاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى، والتحديات المرتبطة بحوكمة الأنظمة الذكية وصون الثقة العامة.