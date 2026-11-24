دبي - وام

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات “النسخة الخاصة” من قمَّة المعرفة 2026، التي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار: “المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغيّر” بمشاركة رواد المعرفة من المسؤولين والخبراء والمفكرين وصنّاع القرار من أنحاء العالم، لمناقشة سبل دعم المعرفة وتمكينها وتعزيز دورها في مواجهة التحديات العالمية.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ قمة المعرفة نجحت في إثراء الفكر الإنساني وفتح آفاق جديدة للابتكار، وترسيخ مكانتها منصةً عالمية رائدة تجمع قادة الفكر والخبراء والباحثين وصنّاع القرار من حول العالم، لطرح رؤى جديدة تعزز دور المعرفة في مواجهة التحديات العالمية، وصياغة حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة.

وقالت سموّها: “في عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات، تُعد المعرفة ضرورة استراتيجية وركيزة أساسية لتعزيز قدرة المجتمعات على قراءة الواقع واستشراف التحوّلات، والتكيّف مع المستجدات وصناعة الفرص.. فالأمم التي تستثمر في الإنسان وتمنحه أدوات العِلم والابتكار والتفكير النقدي هي الأقدر على مواجهة التحديات بثقة ومرونة، وتحويلها إلى محطات جديدة للإنجاز والريادة”.

ولفتت سموّها إلى أّنّ القدرة على تخطي الأزمات وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدول على إنتاج المعرفة وتوظيفها في ابتكار الحلول العملية، لافتةً إلى أنّ شعار القمة لهذا العام يستشرف متطلبات المرحلة المقبلة، ويؤكد أهمية تكامل الجهود والخبرات العالمية لإيجاد حلول عملية للقضايا المشتركة عبر ترسيخ نهجٍ عالمي يجعل من المعرفة قوةً للتغيير.

وأشارت سموّها إلى أنّ دبي، برؤية قيادتها الرشيدة، قدّمت نموذجاً عالمياً في استباق التحوّلات والتعامل معها بوصفها فرصاً لصناعة المستقبل، انطلاقاً من قناعة راسخة بأنّ قوة المجتمعات تكمن في قدرتها على تنمية العقول، وإنتاج المعرفة، وتمكين الأجيال القادمة من امتلاك المهارات التي تؤهلها للمشاركة في رسم ملامح الغد.

وكرَّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2026 التي تأتي هذا العام بنسختها التاسعة، حيث حصد الجائزة عن فئة الأفراد كل من: هنري سينيث، أستاذ الفيزياء في جامعة أكسفورد البريطانية، والسير بارثا داسغوبتا، الأستاذ الفخري في علوم الاقتصاد بجامعة كامبريدج، أما في فئة المؤسسات والمنظمات، ففازت مبادرة الأولمبياد الأخضر (غرين أولمبيادا - GREEN Olympiad) لمعهد الطاقة والموارد (TERI)، في الهند.

وشهد حفل افتتاح “النسخة الخاصة” من قمَّة المعرفة 2026 الإعلان عن نتائج النسخة العاشرة من مؤشِّر المعرفة العالمي لعام 2026، الذي يُطوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، متضمناً 195 دولة، ليشكل أداة مرنة تدعم الدول في معالجة الأزمات وإدارتها وبناء إستراتيجيتها المعرفية. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة قائمة الدول العربية ضمن المؤشر. في حين حلّت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً، تلتها سنغافورة ثم السويد.

وقال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب، خلال كلمته الافتتاحية للقمة: “تأتي النسخة الخاصة من “قمَّة المعرفة” استمراراً لمسيرة طموحة انطلقت قبل أكثر من عشر سنوات، نجحت القمَّة خلالها في ترسيخ مكانتها منصةً دوليةً تجمع القيادات الفكرية والخبراء وصُنّاع القرار، لمناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل التنمية الإنسانية، واستكشاف سبل توظيف المعرفة لإحداث أثر ملموس في حياة المجتمعات، كونها عنصراً حاسماً في صياغة السياسات وتوجيه الاستثمارات وتطوير الاقتصادات وتمكين الإنسان من مواجهة التحديات واغتنام الفرص”.

وأضاف: “أثبتت قمّة المعرفة عبر محطاتها المتعاقبة أن الحوار المعرفي يمكن أن يتجاوز تبادل الآراء إلى بناء فهم مشترك للتحديات، وربط الخبرات بالسياسات، وإطلاق مبادرات تواكب احتياجات المجتمعات. ومن هذا المنطلق، حرصت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تطوير مسارات القمة وتأكيد ارتباط موضوعاتها بالأولويات التنموية، وستواصل تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار نحو تطوير منظومة المعرفة العالمية وتعزيز توظيفها وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات والاستجابة لمتطلبات التنمية”.

من جهته، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، في كلمته خلال الحدث: “يشهد عالمنا اليوم مجموعة متشابكة من التحديات والمخاطر والتحولات المتسارعة، من نزاعات وأزمات اقتصادية وتهديدات مناخية إلى تحولات متسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وفي ظل هذه الظروف، نؤمن أن المعرفة تجاوزت كونها محركاً للنمو، وأصبحت من أهم مقومات تأكيد قدرة الدول والمجتمعات على مواجهة الأزمات وحماية مكتسبات التنمية”.

وأضاف: “اليوم، تدعونا قمّة المعرفة، التي رسخت مكانتها مساحة متميزة لتبادل الأفكار، ومنصة عالمية لبناء الشراكات وتحويل المعرفة إلى سياسات وحلول عملية، إلى تركيز جهودنا على توظيف المعرفة لدعم قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة، وتحديد أولويات سياساتها، وتوجيه استثماراتها نحو بناء مجتمعات أكثر استعداداً للمستقبل. فنحن، وإن كنا عاجزين عن منع جميع الأزمات، لكننا نستطيع بالمعرفة أن نبني مجتمعات أكثر جاهزية لها، وأكبر قدرة على تجاوزها، وصناعة مستقبل مشرق مفعم بالأمل والاستقرار”.

وشهدت القمة إطلاق تقرير بعنوان: “المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير” يربط بين نتائج مؤشر المعرفة العالمي وكيفية التعامل مع الكوارث والأزمات باستباقية ومرونة عالية، ويمثل تحولاً إستراتيجياً في استخدام المؤشر كما يؤكد أن المعرفة لا تساعد فقط على مواجهة الأزمات ولكن تدعم أيضاً استباقها وتخفيف آثارها. إلى جانب إطلاق سلسلة من أربعة موجزات للسياسات ترصد أبرز التحديات التنموية، ويستند كل منها إلى مخرجات مائدة مستديرة عُقدت ضمن فعاليات “قمة المعرفة 2025”، ويجمع بين رؤى الخبراء وأحدث الأدلة الدولية وتوصيات عملية لصنّاع السياسات.

كما تم إطلاق النسخة المحدّثة من بوابة “المعرفة للجميع” (Knowledge4All) بتصميم عصري وتجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة تجمع مختلف خدمات المشروع ومبادراته ومنتجاته المعرفية في وجهة رقمية واحدة، وتضعها في متناول المستخدمين، بما يسهّل التصفح والبحث والوصول إلى المحتوى والخدمات والتقارير والمصادر المعرفية.

وتناولت جلسات وحوارات النسخة الخاصة من القمة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تمس مستقبل المجتمعات، وفي مقدمتها جاهزية حكومات المستقبل لمواجهة الأزمات في عالم متغير، ومهارات المستقبل في الاقتصاد الجديد، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات اتخاذ القرار والتعامل مع المتغيرات، وأهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي ومرونة سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى مستقبل التعليم في ظل التحولات العالمية السريعة، وآليات التصدي للتضليل الإعلامي والوصول إلى المعلومات الموثوقة.