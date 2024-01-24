رمضان 11 مارس فلكيا و13 ساعة صيام

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان ، أن تكون بداية شهر رمضان خلال فصل الشتاء خلال السبع سنوات المقبلة، وذلك اعتبار من شهر رمضان المقبل، المتوقع في 11 مارس المقبل، وحتى حلول الشهر الفضيل في 2030.



وتبلغ طول فترة الصيام في أول الشهر الفضيل المقبل، قرابة 13:15 ساعة وتصل في نهايته 14 ساعة، ويتساوى طول الليل بالنهار كل منهما 12 ساعة في الفترة من الشروق إلى الغروب يومي 15 و 16 من شهر مارس المقبل.



وتفصيلا قال الجروان لـ " الإمارات اليوم" ، إنه اعتبارا من شهر رمضان المبارك المقبل، سيدخل الشهر الفضيل خلال فصل الشتاء ، حيث يمتد فصل الشتاء فلكيا من 21 ديسمبر إلى 20 مارس ، والمتوقع ان يبدأ وفقا للحسابات الفلكية يوم الإثنين 11 مارس 2024 ، ويستمر الى 9 ابريل 2024، وعيد الفطر السعيد فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 .



وأشار إلى أن الأجواء خلال هذه فترة من الربيع بالاعتدال ، و كون منتصف رمضان قريب من موعد الاعتدال الشمسي الربيعي ، ويكون معدل درجات الحرارة في بدايته بين 32 درجة مئوية في حدها الأعلى و 18 درجة في حدها الأدنى، و مع نهاية الشهر الفضيل تكون معدل درجات الحرارة في بدايته بين 36 درجة في حدها الأعلى و 22 في حدها الأدنى.



أما معدل الأمطار الهاطلة خلال نفس الفترة تقارب 23 مم اي ما يعادل ربع معدل الأمطار السنوية ، والرطوبة النسبية بشكل عام تتراوح 25 %إلى 75% ، وتكون خلال هذه الفترة أعلى معدل للمتوسط سرعة الرياح خلال العام حبث تصل إلى 29 كيلومترا في الساعة.



ولفت إلى أن بداية شهر رمضان في فصل الشتاء خلال السنوات المقبلة، وسيدخل خلال فصل الخريف فلكيا في 16 ديسمبر 2031، علما بأن شهر رمضان 1444 الفائت دخل خلال فصل الربيع في 23 مارس 2023.



أما عيد الأضحى المبارك المقبل فمن المتوقع ان يكون يوم الاثنين 17 يونيو 2024 حيث أن غرة ذي الحجة ستكون يوم السبت 8 يونيو المقبل.