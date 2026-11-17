رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بضيوف دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع السنغال الشهر المقبل، مؤكدا سموه أن الإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في الجهود والمبادرات الدولية لمواجهة تحدياتها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نرحب بضيوف دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع السنغال الشهر المقبل".

وتابع سموه قائلا: "قضية المياه من أهم القضايا التي تتصل بتنمية المجتمعات واستقرارها وازدهارها، والإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في الجهود والمبادرات الدولية لمواجهة تحدياتها".

وأضاف سموه: "نتطلع إلى حوارات بناءة والخروج بنتائج إيجابية تسهم في ضمان مستقبل مائي مستدام لشعوب العالم".