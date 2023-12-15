«أبوظبي للدفاع المدني» تعلن عن وظائف في «الإسعاف»

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في خدمات الإسعاف الوطني، على أن يتم التسجيل من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني ems.recruitment@adcda.gov.ae، مشيرة إلى أن الشواغر الوظيفية المتاحة تتضمن ستة مجالات، هي: مسعف، مشرف طبي، أخصائي مكافحة العدوى، أخصائي الجودة الطبية - الصحية، صيدلي، طيبي أخصائي طب طوارئ.

واشترطت الهيئة في وظيفة مسعف الرعاية المتقدمة، أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في خدمات الإسعاف، وأن يكون المسعف المتوسط حاصلاً على دبلوم في خدمات الإسعاف، وأن يكون المسعف الأساسي حاصلاً على بكالوريوس في التمريض مع دورة معتمدة في خدمات الإسعاف، وحاصلاً على ترخيص ساري المفعول من دائرة الصحة بأبوظبي.

وفي ما يتعلق بشواغر مشرف طبي، بيّنت أنه يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في خدمات الإسعاف، وترخيص مزاولة المهنة بمسمى «مسعف الرعاية المتقدمة».

واشترطت على المتقدم لشاغر أخصائي مكافحة العدوى أن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو ماجستير في التخصص، وأن يكون أخصائي الجودة الطبية – الصحية حاصلاً على بكالوريوس أو ماجستير في التخصص، فيما يشترط للتقدم لوظيفة الصيدلي أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الصيدلة، وترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون طبيب أخصائي طب الطوارئ حاصلاً على شهادة البورد في ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى خبرة في خدمات الإسعاف.