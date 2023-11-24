1000 سائق مركبة ثقيلة مستفيدون من حملات التصاريح المهنية

استفاد نحو 1000 سائق مركبة ثقيلة من حملات تفتيشية وتوعوية نظمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بهدف تعزيز ورفع مستوى أهمية حيازة التصاريح المهنية المطلوبة الصادرة من الهيئة لممارسة هذه المهنة، استناداً إلى القرار رقم (57) لسنة 2017 الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ونظمت الهيئة الحملة من خلال إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص، وبالتنسيق مع إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق وإدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.

واستفاد من الحملة 1000 سائق مركبة ثقيلة، مقارنة بـ500 سائق العام الماضي 2022، أي بزيادة بلغت 100%، كما سجّلت الحملة إقبالاً على التقديم على خدمة إصدار (تصريح مهني لسائق مركبة ثقيلة جديد)، أو (تجديد التصريح لسائق مركبة ثقيلة)، حيث بلغت أعداد طلبات التقديم على تصريح جديد وتجديد التصريح المنتهي أكثر من 10 آلاف في عام 2023، مقارنة بالفترة

نفسها من عام 2022، التي بلغت فيها طلبات التقديم على تصريح جديد وتجديد التصريح المنتهي 4135، أي بنسبة زيادة بلغت 60%، حيث تركّزت هذه الحملات في مناطق حيوية من إمارة دبي، شملت شوارع رأس الخور، الإمارات، محمد بن زايد، دبي – العين، آل مكتوم والخيل.