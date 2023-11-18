شرطة الفجيرة تستدعي سائقاً عبر بمركبته وادياً أثناء جريانه

صرّحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بأنها استدعت سائق مركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة، وذلك لتجاوزه أحد أودية إمارة الفجيرة أثناء جريانه، ما أدى لانجراف مركبته باتجاه الوادي، مؤكدة أنه لم ينتج أي أضرار في الأرواح نتيجة الحادث. وأكدت على ضرورة عدم تداول المقاطع التي يظهر فيها الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن يخالف كل من دخل الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها بغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية، إلى جانب حجز المركبة 60 يوماً، كما يتم مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة وغرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية تضاف إلى ملف السائق.

وأضافت أنه يخالف كل من يقوم بإعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية وغرامتها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية تضاف إلى ملف السائق وحجز المركبة 60 يوماً. فيما نشرت شرطة الفجيرة دوريات مكثفة للتعامل الفوري مع أي تأثير لمياه الأمطار الغزيرة، وحذرت السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.