شرطة الفجيرة تستدعي سائق مركبة عبر أحد الأودية اثناء جريانها

صرحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بأنها استدعت سائق مركبة تجاوز أحد أودية امارة الفجيرة اثناء جريانها ما أدى لانجراف مركبته باتجاه الوادي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة، مؤكدة أنه لم ينتج أيه اضرار في الأرواح نتيجة الحادثة.

ونوهت على ضرورة عدم تداول المقاطع التي تظهر فيها الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما شددت على أن يخالف كل من دخل الأودية اثناء جريانها أيا كان مستوى خطورتها بغرامة 2000درهم و23 نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60يوماً، كما ييتم مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة وغرامتها ألف درهم وستة نقاط مرورية تضاف لملف السائق.

وأضافت أنه يخالف كل من يقوم بإعاقة الجهات المختصة من القيام بإعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ اثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الامطار وجريان الأودية وغرامتها ألف درهم و4 نقاط مرورية تضاف لملف السائق وحجز المركبة 60يوماً.

فيما نشرت شرطة الفجيرة دوريات مكثفة في إمارة الفجيرة للتعامل الفوري مع أي تأثير للمياه الأمطار الغزيرة، وحذرت جميع السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن الأودية والمباني قيد الإنشاء، حفاظاً على سلامتهم والآخرين وناشدت السائقين باتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف، وعدم الانشغال بغير الطريق منوهةً بضرورة تخفيف السرعة والانتباه عند المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوح والابتعاد عن مناطق السيول.