إخضاع 11025 موقفاً جديداً للرسوم في الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، إخضاع 11 ألفاً و25 موقفاً جديداً للرسوم، مشيرة إلى أن تطبيق الرسوم على المواقف الجديدة سيبدأ مطلع العام المقبل.

وقالت البلدية، إن هذه الخطوة تواكب الطفرة العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات الجمهور، خصوصاً في المناطق السكنية والتجارية في مدينة الشارقة، مشيرة إلى أنها تعمل بصورة مستمرة على دراسة احتياجات كل منطقة من المواقف العامة النظامية، وفقاً لخطط واعتبارات عدة.

وأفاد مدير إدارة المواقف العامة، حامد القائد، بأن إخضاع مواقف إضافية للرسوم في المدينة يرسخ الدور المهم للبلدية في تعزيز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، حيث تحد هذه المواقف من الوقوف العشوائي للمركبات والتجاوزات، كما تسهل على الجمهور والقاطنين الحصول على موقف عند زيارة أي منطقة أو وجهة في مدينة الشارقة، التي تشهد حركة تجارية وسياحية نشطة.

وأضاف «بلغ العدد الإجمالي للمواقف العامة لمدينة الشارقة 67 ألفاً و583 موقفاً مهيئاً لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، ومزودة بلوحات إرشادية تفيد بأن المنطقة خاضعة للرسوم، كما توضح اللوحات نوعية وطبيعة المواقف في كل منطقة، فمنها ما هو خاضع للرسوم طيلة أيام الأسبوع وفي العطلات الرسمية التي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء».

وذكر أن البلدية تجري مسحاً شاملاً لمناطق حيوية، تمهيداً لإخضاع المواقف للرسوم، بعد تجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات، بهدف تسخيرها للجمهور ومرتادي مختلف المناطق بصورة دائمة، كما توفر البلدية أجهزة دفع حديثة ومتطورة، تعمل بتقنية اللمس لسداد الرسوم باستخدام العملات المعدنية، مع توفير خيارات سداد رسوم أخرى، تشمل خدمة الرسائل النصية والاشتراكات الموسمية وتطبيق الشارقة الرقمية.

وأكد تنظيم حملات تفتيش مستمرة لرصد أي تجاوزات عند استخدام الخدمة، كالوقوف بصورة عشوائية، وحجز أكثر من موقف، والوقوف على الرصيف أو خلف المركبات، أو الوقوف في مواقف أصحاب الهمم دون تصريح يخوّل ذلك، وغيرها من التجاوزات.