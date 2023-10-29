شرطة رأس الخيمة تحذّر من التجمهر قرب السيول أثناء الأمطار

حذرت شرطة رأس الخيمة، من عواقب التجمهر قرب أماكن الأودية والسيول والسدود، أو سير المركبات في السيول أو الأودية أثناء سقوط الأمطار، ولفتت إلى أن دخول الأودية أثناء جريانها، أياً كان مستوى خطورتها، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة تبلغ 2000 درهم مع 23 نقطة سوداء، بالإضافة إلى حجز المركبة 60 يوماً، وفقاً لقانون السير والمرور المعدل. ودعت الجميع إلى التزام القانون من أجل الحفاظ على سلامة سائقي المركبات ومرافقيهم أثناء سقوط الأمطار.

ونشرت شرطة رأس الخيمة فيديو عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت فيه إلى أنه بناءً على استراتيجية وزارة الداخلية، فإن التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة يعاقب مرتكبها بغرامة 1000 درهم، وبست نقاط مرورية.

وأضافت أن دخول الأودية أثناء جريانها، أياً كان مستوى خطورتها، يعاقب مرتكبها بغرامة 2000 درهم و23 نقطة سوداء، وحجز المركبة 60 يوماً، كما يعاقب من يقوم بإعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية، بالغرامة 1000 درهم على مرتكبها، وأربع نقاط في سجله المروري، وحجز المركبة 60 يوماً.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال سقوط الأمطار الخميس الماضي، في بعض مناطق الدولة والمناطق الجبلية وأماكن وجود الأودية، قيام بعض المركبات بفتح بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء توجهها إلى أماكن سقوط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية جنوب إمارة رأس الخيمة، من أجل الاستمتاع بالأجواء الماطرة، والوقوف قرب أماكن جريان الأودية لتصويرها.