«تجاوز الصف» يثير مشاكسات بين سائقين عند مخارج الطرق

أفاد سائقون بأن مشاكسات متكررة تحدث دائماً عند مخارج بعض الطرق، والحارات المخصصة للدوران عند التقاطعات الضوئية، إذ لا يلتزم بعض السائقين دورهم في الصف، ويحاولون عنوة تجاوز طابور المركبات المنتظرة، الأمر الذي يتسبب في إثارة خلافات ومشاحنات وتعنت، قد تنتهي بحوادث صدم جانبي بين المركبات.

وفيما يعتبر بعض السائقين مثل هذه السلوكات، تعدياً على حقوق الآخرين من مستخدمي الطريق، ويطالبون بتشديد العقوبة على غير ملتزمي خط السير الإلزامي، يرى آخرون أهمية تعزيز الثقافة المرورية، وتطبيق مبدأ التسامح في مثل هذه المواقف.

وقال حازم قاعود، إنه لا يجد تفسيراً لسلوك بعض السائقين، الذين يتجاوزون طابوراً طويلاً من السيارات الراغبة في الخروج من مسرب أو الدوران من الحارة اليسرى عند الإشارة الضوئية، مشيراً إلى أنه عادة لا يسمح لأحد بتجاوز دوره على الطريق إلا في حدود ضيقة، مثل أن يكون السائق فوت فرصة الوقوف في الحارة المناسبة له.

وأكد محمد عبدالله، أهمية تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين، على مستوى احترام حقوق الآخرين، والتزام أخلاق القيادة على الطريق.

وأضاف، أنه يرصد بصورة متكررة تجاوز سائقين، وعدم التزامهم خط السير الإلزامي، خصوصاً في المسارب ذات الحارة الواحدة التي تشهد ازدحاماً، إذ يدخلون مقدمة مركباتهم عنوة أمام المركبات الأخرى، من أجل اختصار زمن الانتظار، الأمر الذي يقابل بامتعاض من قائدي المركبات الأخرى الذين يرون أن هذا السلوك يشكل تعدياً على حقهم.

واتفقت معه عبير سعيد، حيث قالت، إنه في بعض الأحيان يحدث تعنت بين السائقين، إذ يرغب أحدهما في تجاوز طابور المركبات، ولا يسمح له الآخرون بذلك، حتى تتاح له الفرصة لذلك، مشيرة إلى أن مرتكبي مثل هذه السلوكات العدوانية، في حاجة للخضوع إلى دورات ومحاضرات لتعزيز مستوى ثقافتهم المرورية على الطريق، وتعليمهم كيفية احترام حقوق الآخرين.

من جهتها، عززت شرطة أبوظبي التوعية بخطورة عـدم الالتزام بخط السير الإلزامي على تقاطعات الإشارات الضوئية، مشيرة إلى أنها فعلت الضبط الآلي للسائقين غير ملتزمي خط السير الإلزامي في التقاطعات، حرصاً منها على منع التجاوزات التي يقوم بها سائقون في التقاطعات.

وقال مدير فرع الدراسات والأبحاث المرورية بإدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بمديرية المرور والدوريات، الرائد مهندس محمد حمد العيسائي، إن خط السير الإلزامي هو المسار الملزم على قائد المركبة اتباعه، وعدم الخروج منه حول التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية، ويجب على سائق المركبة التزام الخروج من التقاطع في المسار الذي دخل منه إلى التقاطع، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية. ونبه العيسائي إلى أن عدم التزام خط السير الإلزامي يؤدي إلى خطورة عالية، بسبب نوعية الحوادث التي تقع في التقاطعات، وفقاً للتصميم الهندسي للتقاطعات، وفي هذه الحالة قد يصطدم سائق المركبة، واحتمالية انقلاب السيارة، وغالباً ما ينتج عنها إصابات ووفيات، واحتمالية دهس المشاة.

• عدم التزام خط السير الإلزامي يؤدي إلى خطورة عالية، بسبب نوعية حوادث التقاطعات.