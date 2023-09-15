«كهرباء دبي» شريك استراتيجي لمنتدى الإعلام العربي في دورته الـ 21

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لمنتدى الإعلام العربي، انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً استراتيجياً للدورة الـ21 للمنتدى، الحدث الإعلامي الأبرز من نوعه، والتجمع الإعلامي السنوي الأكبر على مستوى المنطقة، الذي يُعقد في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويحظى بمشاركة نخبة من الساسة والمفكرين وصُنّاع القرار والمسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ولفيف من أبرز الإعلاميين والصحافيين والكُتّاب وصُنّاع المحتوى في المنطقة العربية والعالم.

وتأتي شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي انطلاقاً من قناعة الهيئة بأهمية دور الإعلام، وسعياً منها إلى ترسيخ دوره في خدمة المجتمع، والإسهام في تعزيز مسيرة التطوّر الإعلامي عربياً، في ضوء المتغيرات العالمية السريعة، والمستجدات التقنية والمهنية التي يشهدها هذا القطاع، وتأكيداً على روابط التعاون مع نادي دبي للصحافة وشبكته الواسعة التي تضم أبرز الإعلاميين وقادة الفكر وخبّراء وصُنّاع الإعلام العرب، ومن حول العالم.

مبادرات الاستدامة

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مواصلة دعم منتدى الإعلام العربي، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز دور الإعلام في تحقيق التنمية في المنطقة.

وقال الطاير: «ندرك في الهيئة أهمية شراكاتنا مع الجهات الإعلامية الوطنية والعالمية، ودورها الجوهري في تعزيز مكانة الهيئة على المستوى العالمي، ومبادرات الاستدامة في دبي».

وأضاف: «يحفل سجِل هيئة كهرباء ومياه دبي بالإنجازات الكثيرة، ومنها استقطاب أفضل الأسعار العالمية لمشروعاتها في الطاقة النظيفة لتحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وأكد دعم الهيئة لاستضافة الدولة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، معرباً عن تطلعه إلى الدورة الـ21 من منتدى الإعلام العربي بأن تكون منصة للتعاون، هدفها الوصول إلى محتوى إعلامي يدفع قدماً مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.

وأعرب الطاير عن ثقته بأن المنتدى سيكون جسراً حيوياً لإبراز جهود دولة الإمارات بوصفها دولة صانعة للمستقبل المستدام لكل الشعوب، ونافذة لنقل تجربتنا التنموية إلى العالم.

توحيد الرؤى

من جانبها، أعربت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة كهرباء ومياه دبي، للإسهام في إنجاح الحدث الذي استمر على مدار أكثر من 20 عاماً في تحقيق رسالته، بمناقشة الأطر والحلول التي من شأنها دفع الإعلام العربي إلى مستويات أرفع من الجودة والكفاءة والتميّز.

وقالت: «نثمّن دعم هيئة كهرباء ومياه دبي للمنتدى، انطلاقاً من قناعتها بأهمية دور الإعلام في خدمة المجتمع، وتعزيز الممارسات المستدامة.. مؤسساتنا الوطنية تقدم النموذج والقدوة في تضافر الجهود المجتمعية مع المبادرات والمشاريع الحكومية، من أجل مستقبل يؤمِّن للأجيال القادمة أفضل نوعيات الحياة، ويضمن استدامتها».

وأضافت المري: «لاشك في أن شراكتنا مع الهيئة هذا العام ضمن الدورة الـ21 للمنتدى، تحمل دلالات مهمة، لاسيما أنها تأتي قُبيل استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في دبي نوفمبر المقبل، الذي يمثل فرصة عالمية لتحسين حياة المجتمعات، بتحديد أفضل سبل مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها العالم». وأعربت عن ثقتها بأن أثر الحوار والنقاش المهني المتخصص الذي يحتضنه المنتدى سيعزز قدرة الإعلام العربي على توحيد الرؤى لبناء غدٍ أفضل.

وقالت: «تعلّمنا من قيادتنا أن التفاؤل والثقة بالقدرة على إحداث التغيير الإيجابي هما من أهم مقومات النجاح.. وما نراه كل عام في منتدى الإعلام العربي من تجارب وقصص وأفكار ملهمة يعزز تفاؤلنا بقدرة إعلامنا العربي على تطوير قدراته وإطلاق طاقاته الإبداعية الكامنة».

وأضافت المري: «نحن حريصون على أن يكون للمنتدى إسهامه في تحفيز هذا التطوير على أسس مهنية واضحة تكفل للإعلام دوراً ملموساً في بناء مستقبل مستدام لشعوب المنطقة والعالم».