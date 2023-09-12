"التوطين" تطلق شريحة الهواتف المتحركة "السعادة" للعمال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركة "دو"، عن إطلاق شريحة الهواتف المتحركة "السعادة" للعمال من ذوي الياقات الزرقاء مع مزايا خاصة مجانية وخدمات اتصال قيّمة بأسعار رمزية.

‏وتتوفر الشرائح للعمال من ذوي الياقات الزرقاء الذين يزورون مراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز التوجيه والإرشاد المعتمدة من الوزارة لإصدار تصريح عمل جديد أو تجديد تصاريح العمل أو عند التقديم على هذه المعاملات من الوزارة إلكترونياً. ‏

وتعكس هذه الشريحة التزامنا بتقديم تسهيلات ومميزات جديدة مبتكرة لمتعاملينا، وتتيح للعاملين من البقاء على اتصال دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم وضمان وصول اشعارات رسمية مهمة صادرة عن الوزارة. ‏

وتشمل المزايا المتوفرة في الشريحة بيانات مجانية لمدة 6 أشهر ورسوماً مخفضة على المكالمات الدولية.