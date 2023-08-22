خصم 4 نقاط سوداء للملتزمين بتعهد «يوم بلا حوادث»

أعلن المجلس المروري الاتحادي عن مبادرة تشجيعية بخصم أربع نقاط مرورية سوداء مكافأة للملتزمين بالمشاركة في المبادرة الوطنية «يوم بلا حوادث»، التي أطلقها المجلس مع بدء العام الدراسي الجديد.

وذكر أنه يشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة شريطة عدم ارتكابه مخالفة أو حادثاً في يوم 28 أغسطس الجاري، والمتوافر عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه في حسابات التواصل الاجتماعي ومواقع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، إلى جانب عدم تسجيل أي مخالفات أو حوادث مرورية في هذا اليوم، لتحقيق شعار «يوم بلا حوادث»، وليكون دافعاً ومحفزاً للجميع لتعميم هذا اليوم، لتكون كل الأيام بلا حوادث أو مخالفات مرورية.

وأكد رئيس المجلس المرور الاتحادي العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، أن المجلس أعلن عن هذه المبادرة تشجيعاً للجمهور وتذكيراً بأهمية هذا اليوم كمناسبة عامة تستثمر لتعزيز التوعية ونشر ثقافة الوعي والسلامة المرورية للجميع.

وأضاف أن «الجميع مدعو للمشاركة بالتوعية والالتزام بالتعليمات المرورية التي لابد أن تكون التزاماً مستداماً ومنهجاً عاماً، وعملنا على عمل تعهد خاص بالمبادرة يتضمن المبادئ العامة والرسائل الرئيسة لها».