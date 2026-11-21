عقدت الفرق الفنية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة اجتماعاً تنسيقياً لبحث مستجدات المشاريع الأمنية والمرورية المشتركة بين البلدين، ومتابعة مراحل تنفيذها، وتعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.

ترأس وفد الإمارات، ممثلاً بوزارة الداخلية، العميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، رئيس الفريق الفني للمشاريع الأمنية المشتركة، فيما ترأس الوفد القطري العميد محمد بن جاسم آل ثاني، مساعد مدير عام المرور بوزارة الداخلية في دولة قطر.

وتناولت الاجتماعات مستجدات ربط الأنظمة المرورية بين البلدين، في إطار المشروع الخليجي، كما جرت مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مجالات العمل الشرطي، بما يدعم تحقيق رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز الأمن والسلامة والوقاية المجتمعية.