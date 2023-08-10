لجنة أم القيوين لانتخابات «الوطني» جاهزة لدعم أعضاء الهيئات الانتخابية

عقدت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اجتماعها الأول لمناقشة الاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وبحثت اللجنة آلية عملها المتمثلة في توفير كل ما يختص بالأمور الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية، ومتابعة كل ما يلزم لإنجاح الانتخابات، مشددة على جاهزيتها لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكد رئيس اللجنة المستشار راشد جمعة حميد آل علي، جاهزية اللجنة للإسهام في إنجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز نهج الشورى، وترسيخ المشاركة السياسية الحقة للمواطنين في صنع القرار الوطني.

وثمّن تعاون الجهات المعنية في الإمارة مع اللجنة، من أجل تقديم تجربة انتخابية ناجحة تعكس توجهات أعضاء الهيئات الانتخابية بكل شفافية ونزاهة.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الأول على مستجدات التعليمات التنفيذية، وأعلنت جاهزيتها لضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز نجاحات الدورات الانتخابية الأربع الماضية.

وأكدت اللجنة توفير جميع الإمكانات لتقديم الخدمات والتسهيلات والدعم اللازم لأعضاء الهيئات الانتخابية المشاركين في العملية الانتخابية، مشددة على أنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية في مقر اللجنة بمركز وزارة تنمية المجتمع في أم القيوين.

يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت تشكيل «لجان الإمارات» لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي يندرج ضمن مهامها، رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.