ربط بطاقات أصحاب الهمم بنظام المواقف العامة في الشارقة

أتاحت بلدية مدينة الشارقة الاشتراك في خدمة المواقف العامة لأصحاب الهمم من خلال تسجيل وربط البطاقات الخاصة بهم والصادرة من مختلف الجهات في الدولة، بنظام المواقف العامة عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، لتصبح هذه البطاقات مسجلة لدى البلدية بصورة افتراضية، ما يعزّز من سهولة قراءة لوحات مركباتهم دون الحاجة للبطاقة التي توضع داخل المركبة.

جاء ذلك تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاهتمام بالأشخاص أصحاب الهمم وتوفير احتياجاتهم كافة وتقديم أوجه الدعم لهم.

وأكد مدير عام بلدية الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية تولي الأشخاص أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، وتحرص على توفير أفضل الخدمات لهم وتذليل أية عقبات أو صعوبات تواجههم خصوصاً عند الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البلدية، كما توفر البلدية خدمة المواقف العامة الخاضعة للرسوم مجاناً لهذه الفئة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة تضيف مزيداً من المرونة لأصحاب الهمم عند استخدام مواقف مدينة الشارقة وتوفر عليهم الوقت والجهد دون الحاجة لوضع البطاقة على واجهة المركبة، حيث يتم التعرف إلى تصريح الإعاقة بشكل تلقائي من خلال عملية المسح الرقمي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المواقف العامة، حامد القائد، أن البلدية وفرت خدمة تحويل هذه البطاقات إلى افتراضية من خلال تسجيلها في نظام المواقف العامة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة، تماشياً مع التطور الكبير في عمليات التفتيش الذكي على المواقف ورصد التجاوزات، حيث ارتأت البلدية تطبيق هذه الخدمة لتذليل العقبات أمام شريحة مهمة في توفير أسهل الطرق لاستخدام خدمة المواقف المدفوعة في مدينة الشارقة.

وأفاد بأن تسجيل الأشخاص أصحاب الهمم في هذه الخدمة يحد من أية أخطاء خلال قراءة اللوحات، ويعزز من سهولة عملية التفتيش، بحيث يتم قراءة اللوحة من قبل مركبة المسح الرقمي أو من خلال المفتشين، وبالتالي التأكد من أن المركبة مسجلة في نظام المواقف العامة للأشخاص أصحاب الهمم، وهو ما يشبه نظام الاشتراك السنوي الذي توفره البلدية للمتعاملين.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة ضرورة التسجيل في النظام من قبل كل الأفراد الحاصلين على بطاقة تفيد بأنهم من فئة أصحاب الهمم، تفادياً لأية صعوبات في عملية التفتيش أو تعرضهم للمخالفة، حيث تعتبر عملية التسجيل سهلة وميسرة تتم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني ثم اختيار خدماتنا الإلكترونية والذكية ثم اختيار خدمات إدارة المواقف العامة واستكمال بقية الإجراءات ورفع المستندات المطلوبة.

وأشار إلى أن التسجيل في النظام يتيح للأشخاص أصحاب الهمم الاستفادة من أكثر من 66 ألف موقف في مدينة الشارقة، باستثناء المواقف المحجوزة للمؤسسات والمنشآت التجارية في حال لم يكن قائد المركبة مستفيداً من الخدمة التي تقدمها.

• الخدمة تتماشى مع توجيهات حاكم الشارقة، للاهتمام بأصحاب الهمم وتوفير احتياجاتهم كافة، وتقديم أوجه الدعم لهم.