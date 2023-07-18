خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع «بلغيلم السكني».. بـ 8 مليارات درهم

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع بلغيلم السكني المتكامل، الذي يقع شمال شرق جزيرة ياس.

وتشرف شركة الدار العقارية «الدار»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، على تطوير المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية ثمانية مليارات درهم، في إطار جهود حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة تعزز رفاه المواطن الإماراتي.

وسيوفر مشروع بلغيلم 1743 فيلا سكنية، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري.

واطّلع سموّه على أبرز التصاميم والمخططات التي يتضمنها المشروع، الذي سيتم الانتهاء منه عام 2026، وتضم خيارات من الوحدات السكنية عالية الجودة تناسب احتياجات الأسر المواطنة، ومجموعة مرافق متكاملة من المدارس والمساجد ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مركز للفروسية ومراكز رياضية ومساحات خارجية واسعة من الحدائق المجتمعية والملاعب والمتنزهات. ورافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلّ من رئيس دائرة السياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفا، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، ومدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي.

ويسمح المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، باستخدام القروض لشراء فيلا سكنية بالمشروع، بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم وملاءتهم المالية، حيث يمكنهم الاختيار من بين فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، وضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة.

وسترسل الهيئة إشعاراً للدفعة الأولى من المواطنين المستوفين للشروط، لتقوم بعد ذلك شركة الدار بالتواصل معهم، ودعوة الراغبين منهم للاطلاع على الخيارات المتاحة من الفلل لاستكمال عملية الشراء.

• المشروع يعزز شراكة الحكومة مع القطاع الخاص.