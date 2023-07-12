مبادرة للحصول على رخصة القيادة خلال يوم واحد

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة استباقية بعنوان «اختبار اليوم الواحد»، استهدفت مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة، من خلال دمج اختبار الحصول على رخصة القيادة «المبدئي والمدينة» معاً في يوم واحد.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد خالد محمد الكي، بدء ‏تفعيل المبادرة، التي ستستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بحيث يتسنى للراغبين في الحصول على خدمة إصدار رخصة قيادة جديدة من مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة، إنجاز معاملتهم في زمن لا يتعدى يوماً واحداً، مشيراً إلى أن «الخدمة ستكون على مرحلتين: إلكترونية وحضورية».

وأوضح أن المرحلة الأولى ستكون من خلال تطبيق وزارة الداخلية (MOI)، وتتضمن فتح ملف إصدار رخصة قيادة جديدة، وحضور الحصص النظرية. وبعد اجتياز الاختبار النظري إلكترونياً، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية حضورياً. وتتضمن الحصص التدريبية العملية.

وبعد اجتياز الشروط التدريبية المقررة للاختبار العملي وفق ما هو مشروط في أجندة عمل معاهد تعليم السياقة، سيتم تحديد موعد الاختبار النهائي - المبدئي والمدينة – الذي يكون خلال يوم واحد.