تحذير من "الوقوف العشوائي".. 4 أيام مجانية لـ"مواقف" وبوابات "درب" في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل، منوهاً إلى أنه يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية كذلك بدءاً من صباح غدٍ، وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت المقبل، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

ودعا مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

كما أعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة، على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم السبت المقبل في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

وفيما يتعلق بخدمات حافلات النقل العام أفاد المركز بأنها ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد. بالإضافة الى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات النقل عبر المدن لزيادة عدد الرحلات بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات، بينما ستعمل خدمتا "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة العيد.