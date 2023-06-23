«دفاع مدني دبي» تبدأ تركيب أنظمة كشف الحرائق لذوي الدخل المحدود

بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عملية توريد وتركيب أنظمة كشف الحرائق (حصّنتك للمنازل السكنية) لذوي الدخل المحدود في إمارة دبي، تحقيقاً لأقصى درجات الأمن والسلامة في الإمارة ومواصلة الارتقاء بجودة الحياة، حيث خصصت حكومة دبي أكثر من 30 مليون درهم دعماً للأسر ذوي الدخل المحدود.

وتتولى الإدارة الإشراف على توفير ومتابعة أجهزة الإنذار المبكر في الكشف عن الحرائق بدبي، على أن يتم تحديد قائمة المستحقين من ملاك البيوت والمنازل السكنية من مواطني الدولة من ذوي الدخل المحدود القاطنين بإمارة دبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي. وتدعم المنظومة الجديدة مقومات الحياة الكريمة للأسر المستفيدة منها بشكل خاص ومجتمع الإمارة بشكل عام، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتوظف أجهزة الإنذار المبكر المتقدمة المخصصة للكشف عن الحرائق. كما تسخر قدرات مجموعة من التقنيات الذكية المتطورة من أجل ضمان سلامة المنازل السكنية على مدار الساعة وإنذار السكان عند حدوث الحريق وفي الحالات الطارئة.

وتحقق المبادرة أهداف التنمية الشاملة في إمارة دبي القائمة على خدمات متميزة محورها الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع، تمكين كل فئاته وضمان أعلى معايير الأمان والسلامة لهم من خلال العمل المبني على الشراكة والتعاون الاستراتيجي القائم على توحيد الرؤى والتوجهات بما يخدم مصالح الإمارة.