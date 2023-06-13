«سبع سنابل» يحصل على علامة «صنع في الإمارات»

حقق دقيق «سبع سنابل» إنجازاً جديداً، كأول منتج وطني يحصل على علامة «صنع في الإمارات»، باعتباره مستوفياً لمعايير الجودة والسلامة من خلال مطابقته للمواصفات القياسية المعمول بها في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة المستهلكين، ويدعم تنافسيته في الأسواق.

وأكد رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي أن دقيق «سبع سنابل» الذي تنتجه مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، يشكل علامة فارقة مقارنة بالمنتجات الأخرى؛ حيث يعد من أجود الأنواع، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، ولخلوه من أي مواد كيماوية، كما أنه غير معدل وراثياً.

وأضاف أن «سبع سنابل» حصل على خمس شهادات معتمدة في الجودة والسلامة؛ حيث إنه لا يحتوي على ما يغيّر من طبيعته الغذائية، وهذا يأتي ضمن أهداف الدائرة، بما يعكس جهودها في تحمل مسؤوليتها في تنفيذ استراتيجية السياسة الخاصة بالاستدامة التي تعتمدها من أجل إنتاج أغذية نظيفة وآمنة، مشيراً إلى أن مشروعات الشارقة تعتمد في تطويرها على الدراسات والأبحاث العلمية، لجعلها متكاملة الجوانب في الأمن الغذائي؛ فسبع سنابل يعد من أجود أنواع المنتجات في العالم.