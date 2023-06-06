«سائقون أونلاين» يتسببون في حوادث جسيمة

رصدت شرطة أبوظبي، أخيراً، وقوع حوادث مرورية تسبب فيها سائقون منشغلون باستخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات.

وأكدت أن مخالفة الانشغال بغير الطريق تصنف لدى المرور باسم «المخالفة القاتلة» على الطرق، موضحة أن أغلب الحوادث تقع بسبب الانشغال عن الطريق.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها شرطة أبوظبي لحوادث مرورية حقيقية، وقعت على طرق سريعة، انشغال السائقين وعدم انتباههم للمركبات الأخرى، أو عدم مراعاة فارق السرعة معها، أو عدم ترك مسافة أمان كافية، ما أدى إلى وقوع حوادث تصادم جسيمة، ومنها حوادث دهس لمشاة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء واصطدام مع مركبات متوقفة على الطريق بسبب الازدحام.

ونبّهت شرطة أبوظبي إلى خطورة الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، مؤكدة أنه يؤدي إلى تشتيت الذهن ويعد خطراً يهدد مستخدمي الطريق، ويؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية المؤلمة.

وذكرت أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، تبلغ 800 درهم وأربع نقاط مرورية، مشيرة إلى أن مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي سجلت 105 آلاف و300 مخالفة مرورية، بسبب الانشغال عن الطريق، سواء عبر استخدام الهاتف أو بسبب آخر خلال النصف الأول من العام الماضي على مستوى إمارة أبوظبي.

وأوضحت أن الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، قد يحدث نتيجة استخدام الهاتف المتحرك، وعدم الانتباه للطريق باعتبار ذلك من أكثر السلوكيات شيوعاً، وبشكل كبير، لاسيما بعد تطور الهواتف والخدمات والمميزات فيها، من خلال تصفح الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة أو التقاط صور وغيرها من الملهيات بطريقة تفقد السائق الانتباه، والحذر من مخاطر الطريق، ما يؤدي إلى الانحراف المفاجئ، والتسبب في وقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وأكدت اهتمامها بتنفيذ حملات ومبادرات للتوعية المرورية باللغات كافة، وعبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها منصاتها للتواصل الاجتماعي، بهدف رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق، إلى جانب استخدام شاشات حافلات النقل العام، والسينما، ومحطات أدنوك لتوزيع الوقود وغيرها من الوسائل للوصول بالتوعية إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وحثت السائقين على اتباع ثلاثة إرشادات مهمة لتجنب مخاطر الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، هي أولاً الانتباه والتركيز أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية، وثانياً عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة أو التقاط الصور لتجنب الانحراف المفاجئ، وثالثاً الانتباه أثناء القيادة لتفادي مفاجآت الطريق.

ودعت السائقين إلى إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، وعدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة يعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين.

وذكرت أن قانون السير والمرور الاتحادي يخالف السائقين في حالة «عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم» بقيمة 500 درهم، وست نقاط مرورية.

• 105 آلاف مخالفة مرورية سجلتها أبوظبي بسبب الانشغال عن الطريق خلال النصف الأول من العام الماضي.

• مخالفة الانشغال بغير الطريق تصنف مرورياً باسم «المخالفة القاتلة» على الطرقات.