46 % ارتفاعاً في حوادث الدهس في الفجيرة

أفادت إحصائية مرورية صادرة عن وزارة الداخلية بارتفاع مؤشر حوادث الدهس في إمارة الفجيرة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، إذ بلغت 46%، فيما قامت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بوضع خطط توعية للتعامل معها.

وتفصيلاً، كشفت الإحصائية عن تسجيل 10 آلاف و863 حادث تصادم، و162 تدهوراً، و43 دهساً، و37 سقوطاً، فيما بلغ إجمالي الحوادث 11 ألفاً و303 حوادث.

ولفتت الإحصائية إلى تراجع عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي مقارنة بـ2021 بنسبة 33%، حيث سجل العام الماضي أربع وفيات، مقابل ست العام الذي سبقه، والتي تصدر فيها المواطنون وفيات الحوادث المرورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وبينت أن العام الماضي سجل 176 إصابة، وشهد شهر نوفمبر العدد الأكبر بـ27 إصابة، يليه أكتوبر 21 إصابة ثم يناير 17 إصابة، وفي المرتبة الرابعة فبراير 15 إصابة، فيما كان شهر يوليو الأقل في عدد الإصابات التي نتجت عن الحوادث المرورية بسبع إصابات.

من جهتها، اجتمعت اللجنة العليا الدائمة بالقيادة العامة بشرطة الفجيرة لمناقشة المؤشرات الأمنية والمرورية، والمشاريع التطويرية، التي ترأسها القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع للمؤشرات المرورية الخاصة بحوادث الدهس في الإمارة، لوضع خطط توعوية للتعامل معها.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة حملة «من حقي العبور بأمان»، بهدف جعل الطرق أكثر أماناً، للإسهام تعزيز الوعي المروري بين كل شرائح المجتمع، والمحافظة على سلامة المشاة من الحوادث، وخفض نسبة الوفيات وإصابات المشاة.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، أهمية تعزيز التعاون المتبادل بين قائدي المركبات والمشاة، الذي يسهم في الحد من حوادث الدهس التي تحدث نتيجة السرعة الزائدة والتهور، بالإضافة إلى الانشغال بغير الطريق، سواء من قائدي المركبات أو من مستخدمي الطريق من المشاة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المشاة وعابري الطريق.

وطالب السائقون بالحذر والانتباه والتزام السرعات المقررة، خصوصاً في الطرق المزدحمة والأسواق والمناطق السكنية والمناطق القريبة من المدارس، موضحاً أن مخالفة عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية، وعبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، تتمثل في غرامة مالية 400 درهم، كما أن مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم تصل لـ500 درهم، و(6) نقاط مرورية تضاف إلى سجل قائد المركبة.

وشددت مديرة فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي، على ضرورة التزام قائدي المركبات أنظمة وقوانين السير والمرور، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية التي ينجم عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال تكثيف دوريات الضبط المروري لتوعية وضبط المخالفين، والعمل على نشر ثقافة احترام حقوق المشاة في المجتمع، والتوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء محاضرات التوعية.