«بيئة الفجيرة» تكثف جهودها لتحقيق الحياد الكربوني

أفادت هيئة الفجيرة للبيئة بأنها تعمل بشكل حثيث على تحقيق الحياد الكربوني، بالتعاون مع مصانع الإسمنت، وبناء أفضل الممارسات، بالإضافة إلى دراسة التحديات جميعها التي تواجه هذا القطاع، بهدف إطلاق المبادرات اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني، ودعم جهود الدولة في استيفاء المعايير العالمية.

وأكدت أنها تزامناً مع استعدادات الدولة للتحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، قامت بجلسات نقاشية مع مصانع إنتاج الإسمنت العاملة في إمارة الفجيرة، ضمن جهودها لتحقيق الحياد الكربوني في هذا القطاع المهم، والعمل على إبراز دور إمارة الفجيرة ضمن الأعمال التحضيرية للمؤتمر، من خلال تنفيذ مبادرات خضراء تحقق التنمية المستدامة، وتسهم بشكل فاعل في تعزيز الاقتصاد الدائري.

وأشارت إلى أن قطاع الإسمنت يعتبر من القطاعات الرئيسة التي تسهم في انبعاثات الكربون في الجو، الأمر الذي دعا لأهمية تحقيق نتائج مشتركة، من خلال وضع الخطط، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع لتحقيق أفضل النتائج.

وأضافت الهيئة أن إمارة الفجيرة قد تصدرت الريادة في مشاريع معالجة النفايات الصناعية واستخدامها كوقود بديل ومواد خام بديلة في مصانع الإسمنت منذ عام 2010.