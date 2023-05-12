"سالك" تحقق إيرادات فصلية قياسية بقيمة 454 مليون درهم

أعلنت "سالك" عن تحقيقها نتائج فصلية قياسية ، حيث سجلت أعلى إيرادات فصلية من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية في الربع الأول من 2023 منذ بدء التشغيل، حيث زادت بنسبة 8%، لتبلغ رقما قياسيا قدره 454 مليون درهم.

وحققت شركة سالك صافي ربح 275 مليون درهم وتدفقاً نقدياً حراً قدره 325 مليون درهم في الربع الأول من 2023.

وبلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 113.6 مليوناً، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل قبل الجائحة، بفضل عودة النشاط الاقتصادي والسياحي الكامل وحركة التنقل المعتادة زيادة عدد الحسابات النشطة وعدد المركبات المسجلة بنسبة 4% و7% على التوالي حيث بلغا 2.1 مليون حساب و3.9 ملايين مركبة بنهاية الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغت هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح للربع الأول من 2023 66.8% و52.9% على التوالي، ما يعكس نموذج الأعمال السلس وإطار الامتياز القوي لشركة «سالك».