سائقون يشكون ظاهرة استعمال الهاتف أثناء القيادة

شكا سائقون تنامي ظاهرة استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة من جانب عدد من مستخدمي الطريق، بما يشغلهم عن الطريق، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطرة.

في المقابل، كشف مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة، النقيب سعود الشيبة، أنه تم تحرير 168 ألفاً و483 مخالفة عدم التزام ‏خط السير الإلزامي، العام الماضي، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تحرير 4042 مخالفة انشغال عن الطريق، حيث اختيرت هذه الظاهرة الخطرة ضمن موضوعات أسبوع المرور الخليجي عام 2023 من قبل وزارة الداخلية، للتوعية في جميع إمارات الدولة.

وتفصيلاً، شكا السائق (أبوخالد) تنامي ظاهرة انشغال سائقين على الطريق بالهاتف أثناء القيادة، موضحاً أن ذلك التصرف يتسبب بدوره في عدد من المخالفات الأخرى، منها عدم الانتباه لسرعة الطريق، وعدم التزام خط السير الإلزامي.

وقال السائق محمد عبدالرحمن، إنه يواجه ارتباكاً أثناء القيادة أحياناً، بسبب انشغال سائقين أمامه باستعمال الهاتف المحمول، مشيراً إلى أنه رصد ذات مرة خروج سائق من طريق جانبي بسرعة مفاجئة، وبالنظر إليه وجده منشغلاً بالهاتف، مؤكداً أن ذلك الأمر كاد يتسبب في وقوع حادث بليغ.

وذكر السائق علاء نور الدين، أن بعض مستخدمي الطريق ينشغلون أحياناً بالهاتف المحمول أثناء القيادة، بصورة تجعلهم يسيرون على الخط الفاصل بين حارات الطريق دون دراية، وهو ما قد يتسبب في أزمة مرورية، نتيجة احتلاله حارتين في آن واحد، دون الانتباه لذلك، داعياً إلى تشديد الرقابة على من يقومون بذلك لحماية الأرواح.

من جانبه، قال مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة، النقيب سعود الشيبة، إنه تم تحرير 168 ألفاً و483 مخالفة عدم التزام ‏خط السير الإلزامي، العام الماضي، حيث احتلت هذه المخالفة المرتبة الثانية في عدد المخالفات المرتكبة العام الماضي، وبناءً على هذه المؤشرات تم إطلاق حملة

توعية مرورية في مطلع مايو الجاري، للتوعية بالمخاطر التي تسببها مخالفة عدم الالتزام ‏بخط السير الإلزامي، وتستمر الحملة حتى 31 مايو الجاري.

وأضاف الشيبة لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم تحرير 4042 مخالفة انشغال عن الطريق بالهاتف ‏في العام الماضي، كما أن هذه الظاهرة الخطرة اختيرت ضمن موضوعات ‏أسبوع المرور الخليجي لعام 2023 من قبل وزارة الداخلية للتوعية في جميع إمارات الدولة.

وحدد جدول المخالفات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 عقوبة الانشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف، والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، بغرامة 800 درهم وأربع نقاط مرورية، فيما حددت المادة (86) عقوبة عدم التزام المركبات الخفيفة خط السير الإلزامي بغرامة 400 درهم.