«الفجيرة للبيئة» تساعد مواطناً في ردم بئر مهجورة بمنزله

كشفت المدير العام لهيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، عن ردم 25 بئراً خلال الحملة الموسعة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة لرصد وردم عدد من الآبار المهجورة والمكشوفة في إمارة الفجيرة، مشيرة إلى أن إدارتها استجابت لطلب أحد المواطنين بردم بئر مهجورة في مسكنه بمنطقة مريشيد حفاظاً على الأرواح وسلامة الأطفال والمظهر الجمالي لإمارة الفجيرة.

وأضافت أن الفريق المحلي يستكمل حالياً المسح الشامل لجميع الآبار المهجورة والمكشوفة في الإمارة للتعامل معها، مؤكدة أن الهيئة حريصة على الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع وتكثف جهودها لرصد الآبار المهجورة والمكشوفة، بالإضافة إلى تلبية طلبات المواطنين الراغبين في ردم آبارهم الشخصية في المنازل وغير المستخدمة وغير المأهولة لحماية الأرواح البشرية والمحافظة على البيئة.

وأشارت المعلا إلى أن الخطورة في الآبار المهجورة أن معظمها مكشوف وتشكل خطراً على الأطفال وكبار السن، خصوصاً في وقت الليل أو عند سقوط الأمطار، نظراً إلى عدم وجود وسائل حماية أو تنبيه حول هذه الآبار.

وذكرت المعلا أن إدارتها تستجيب لأي بلاغ من المواطنين والمقيمين في الإمارة يرد إليها عبر قنواتها الرسمية، ويتم التعامل الفوري معه من خلال ردمها أو تسويتها أو توعية أصحابها بالطرق الصحيحة في إغلاقها بشكل محكم يمنع سقوط الأشخاص، أو وقوع الحوادث من خلال اختيار المواد السليمة بدلاً من الطرق التقليدية التي تعتمد على مواد تهترئ بمرور الزمن، وتتأثر بالعوامل الطبيعة مثل الأمطار والرياح وحرارة الشمس العالية.

وقدمت الشكر إلى الأهالي الذين أسهموا في ردم الآبار المهجورة بالمزارع والمنازل، مناشدة الجمهور التعاون في الإبلاغ عن أي بئر مهجورة أو مكشوفة وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للهيئة والرقم المخصص للتواصل (0501974341).