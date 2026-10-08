الإمارات تدعم إمدادات المياه في غزة بمشروعات التحلية وحفر الآبار

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، جهودها لتوفير المياه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال مشروعات المياه المحلاة، وحفر الآبار، وتوفير الصهاريج والخزانات، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان والنازحين، والتخفيف من أزمة نقص المياه التي تهدد حياة مليوني إنسان في القطاع.

ففي ديسمبر 2023 بدأت خطوط المياه الإماراتية القادمة من محطات التحلية في الجانب المصري بإيصال المياه إلى نحو مليون نازح في رفح جنوب القطاع، حيث أنشأت "عملية الفارس الشهم 3"، ست محطات للتحلية لمعالجة مشكلة نقص المياه في غزة.

وتواصلت الجهود بمد خط للمياه وصولاً إلى خان يونس جنوب القطاع، في أغسطس 2025 بطول 7.5 كيلومتر، والذي يوفر خمسة ملايين لتر من المياه لخدمة نحو 700 ألف شخص في جنوب القطاع.

كما تعمل الفرق الميدانية على مد خطوط المياه وتجهيز نقاط التوزيع، إلى جانب صيانة البنية التحتية، بما يضمن وصول المياه إلى السكان وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وواصلت "عملية الفارس الشهم 3" جهودها لمعالجة ما ترتب على أزمة المياه في القطاع، وتم إدخال 37 صهريجاً للمياه آخرها في سبتمبر 2026، بجانب حفر 121 بئراً، ليستفيد منها نحو 600 ألف شخص.

وتضمنت المساعدات توفير 20 ألف جالون من المياه، إلى جانب 270 خزاناً، لدعم تخزين المياه وتوزيعها في المناطق المستهدفة، وتسهيل حصول الأسر عليها.

وتندرج هذه المشروعات ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز استمرارية الخدمات الحيوية في قطاع غزة.