مركز النقل المتكامل يعلن مواعيد عمله وخدمات النقل العام خلال عطلة عيد الفطر

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مواعيد العمل في جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 29 رمضان 1444 هجري الموافق يوم الخميس 20 أبريل 2023 وتستمر حتى يوم 3 شوّال 1444 هجري، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 إلى نهاية العطلة الرسمية.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وحتى نهاية عطلة العيد الرسمية. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

وشدد المركز على ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم بعد الانتهاء من عطلة العيد الرسمية في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

أما فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فقد أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد. إضافة إلى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات النقل عبر المدن لزيادة عدد الرحلات بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات.

وبالنسبة لخدمتي "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، ستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وللاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكترونيwww.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

ورفع مركز النقل المتكامل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، ولشعب دولة الإمارات، وللأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.