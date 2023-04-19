"النقل المتكامل": "مواقف" أبوظبي وبوابات "درب" مجاناً خلال عطلة العيد

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مواعيد العمل في جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ اعتباراً من غدٍ الخميس 29 رمضان، وتستمر حتى يوم 3 شوّال، مؤكداً أنه خلال هذه العطلة ستكون رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية مجانية.



وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، منوهة إلى أنه يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



وذكر أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية بدءاً من يوم غدٍ وحتى نهاية عطلة العيد الرسمية، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة، داعياً إلى ضرورة الالتزام بعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.



كما أعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية بدءاً من يوم غدٍ على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم بعد الانتهاء من عطلة العيد الرسمية في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.



وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد. بالإضافة الى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات النقل عبر المدن لزيادة عدد الرحلات بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات، كما ستعمل خدمتا "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة عيد الفطر المبارك.