«دائرة الشؤون الإسلامية في دبي» تنظم سباق سبارتن الخيري للأطفال

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع شركة سبارتن العالمية ومدينة إكسبو دبي، «سباق سبارتن الخيري للأطفال»، بمشاركة 1150 طفلاً من عمر أربعة أعوام إلى 14 عاماً من مختلف الجنسيات، وذلك في مدينة إكسبو دبي - قبة الوصل.

شاهد السباق 8000 شخص من زوار مدينة إكسبو دبي. ويعد سباق سبارتن - سباق الحواجز للأطفال - أول سباق خيري للأطفال على مستوى المنطقة، وهو من مبادرات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري النوعية التي تهدف لجعل إمارة دبي نقطة جذب خيري ورياضي للمقيمين وغيرهم في شهر رمضان الفضيل، وتم فيها تفعيل واستثمار الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان التأثير الأوسع والأعمق في مكونات مجتمع إمارة دبي مع برامج مبتكرة لتسويق البرامج الخيرية عن طريق تشجيع الرياضة، بهدف تعزيز العمل الخيري في المجتمع وغرس قيم التبرع لدى الأطفال.

جاء ذلك ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب»، برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال مدير إدارة المؤسسات الخيرية محمد مصبح علي ضاحي، إن إطلاق هذه المبادرة الخيرية والفريدة من نوعها على مستوى المنطقة ليس بغريب على إمارة دبي، لاسيما أن عمل الخير هو أحد أعمدة بنيان الدولة، ونهج متأصل أرسى قواعده الآباء المؤسسون، فضلاً عن أن الإمارات سبّاقة في إطلاق المبادرات الخيرية في جميع المجالات.

وأضاف أن ريع هذا السباق بلغ 500 ألف درهم، سيذهب لدعم مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.